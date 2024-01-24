Предсказано будущее курса рубля

«Если вы продали товар по предоплате, понятно, что у вас деньги уже здесь. Если вы продали с короткой отсрочкой, в пределах месяца — они уже вернулись в Россию, но есть отсрочки более длительные — на 90, на 180 дней. Соответственно, это означает, что даже те экспортеры, которые в ноябре попали под требования обязательной продажи валютной выручки, не могут продать ее, пока они ее не получили. Поэтому еще будет какое-то время сказываться отложенный эффект того, что те деньги, которые, грубо говоря, застряли у покупателей, будут постепенно поступать в Россию и способствовать укреплению рубля», — поделился собеседник «Ленты.ру».