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В Кремле прокомментировали продление мер по обязательной продаже валютной выручки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение правительства о продлении мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами страны.

В Кремле оценили продление мер по продаже валютной выручки экспортерами
© РИА Новости

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам.

«Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо. И микро, и макроэкономическая стабильность обеспечена, имеет фундамент, от которого можно отталкиваться», — сказал представитель Кремля.

23 января правительство РФ поддержало продление до конца 2024 года мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

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