Эксперт прокомментировал «шоковые» реформы президента Аргентины Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести свыше 300 "шоковых" реформ на фоне угрозы фатального коллапса экономики и рекордной для страны за последние три десятка лет инфляции в 211 процентов. По мнению доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максима Максимова, меры, предусмотренные главой правительства, вызывают вопросы.

"Экономическая ситуация в Аргентине уже далека от стабильности. Пожалуй, именно эта страна может рассчитывать на пальму первенства в категории "самая волатильная экономика Южной Америки". ВВП Аргентины в 21 веке показывал резкие скачки: существенный рост с 2002 по 2013 год, глубокое падение с 2017 по 2020 год с таким же резким восстановлением в 2021-2022 годах", - рассказал эксперт.

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Однако, по его словам, даже не с этой любопытной особенностью ассоциируется сегодня аргентинская экономика. Главным фактором, влияющим на народное хозяйство Аргентины, является достаточно высокий уровень инфляции, который наблюдается уже на протяжении последних пяти лет.

Так, значение инфляции не опускалось за этот период ниже отметки в 32%, при том, что ключевая ставка местного ЦБ также определялась коридором от 35 до 85%. Впрочем, последние измерения инфляции показали совсем апокалиптические значения, превысившие 200%.

"Во многом триггером такой динамики выступила страшная засуха 2022 года, оказавшая опустошающее влияние на аргентинский экспорт, базирующийся, в основном на продаже продовольствия и иных продуктов сельского хозяйства", - считает эксперт.

Именно на волне повестки борьбы с инфляцией и необходимости реформ в экономике произошел приход к власти нынешнего президента страны Хавьера Милея, добавил эксперт. Милей обещал остановить рост цен, разобраться с неэффективными расходами на государственный аппарат, разработать механизмы привлечения инвестиций в экономику. После прихода к власти его риторика стала гораздо более агрессивной. Например, была девальвирована национальная валюта: официальный курс был снижен более, чем в два раза, что по идее Милея должно укрепить позиции аргентинских экспортёров и повысить объёмы валютной выручки.

"Тем не менее, даже поверхностный анализ показывает: при свободном курсе национальной валюты эти действия лишь сильнее раскрутят маховик инфляции. Много вопросов возникает по поводу решения заморозить практически все стратегические инфраструктурные проекты", - полагает Максимов.

Разумеется, определенную экономию в моменте это решение обеспечить способно, но в горизонте 5-10 лет это может существенно снизить потенциал национальной экономики Аргентины, считает эксперт. Также вопросы вызывают реформы в социальной сфере и трудовом законодательстве. Известно о проекте увеличения испытательного срока с трех до восьми месяцев, введении на законодательном уровне 12-часового рабочего дня, сокращения отпуска по беременности и уходу за ребенком, компенсации увольняемым сотрудникам. Данный трек уже встретил резкую реакцию со стороны профсоюзов, которые традиционно сильны в Аргентине. Эксперт полагает, что градус напряжённости по этому вектору будет только нарастать и способен вылиться в серьёзную конфронтацию. Наконец, на внешнеполитической арене Милей также продемонстрировал авторский подход к международному сотрудничеству, фактически заблокировав вступление Аргентины в БРИКС, намечавшееся на 1 января текущего года. Теперь основной ориентир Буэнос-Айреса, как в экономическом, так и в политическом смыслах - это США. Новый глава Аргентины даже готов ввести американский доллар, как основное платёжное средство внутри страны. Идеологи аргентинской "перестройки" находятся в США.