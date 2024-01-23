Американские экспортеры газа отменили поставки

За последнюю неделю американские экспортеры сжиженного природного газа (СПГ) отменили несколько поставок топлива за рубеж. Об этом со ссылкой на S&P Global сообщает «Интерфакс».

По словам источников S&P Global, были отменены отгрузки пяти партий СПГ. Не состоялась как минимум одна отправка через терминал Cameron в Луизиане и еще одна — через терминал Freeport в Техасе.

Причиной отказа от поставок за рубеж стали морозы — из-за похолодания нарушилась работа СПГ-терминалов. Также из-за холодов спрос на газ в стране резко подскочил, и цены на него выросли. Поэтому экспортеры предпочли продать топливо внутри страны.

Согласно данным американской площадки Henry Hub, 15 и 16 января газ в стране подорожал до многолетних максимумов, достигая 12,97 доллара за миллион британских тепловых единиц (BTU).

К 22 января природный газ в Европе подешевел до отметки ниже 300 долларов за баррель. По данным Energi Danmark, февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе нидерландского хаба TTF на лондонской бирже ICE упали до минимума с 2021 года. Ситуация стала необычной для региона, так как зимой цены на газ стабильно превышали их летний уровень.