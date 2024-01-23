ЕС столкнулся с трудностями при разработке новых антироссийских санкций

Эмбарго на импорт алюминия из России, обсуждаемое в рамках подготовки 13-го пакета антироссийских санкций, способно крайне негативно сказаться на промышленности в Европе. Такое мнение высказал евродепутат Георг Майер . RT на русском

"Единственными людьми, на которых экономически влияет санкционная политика Брюсселя, являются миллионы граждан ЕС, поскольку государствам Евросоюза по-прежнему приходится покупать российские энергоносители - по завышенным ценам и через зарубежных посредников, таких как Азербайджан. У Еврокомиссии заканчиваются активы, на которые все еще можно наложить санкции", - заявил Майер. ТАСС