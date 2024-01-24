Оценены расходы России на закупки лекарств

Россия в 2023 году сократила расходы на закупки лекарств, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты отраслевых аналитиков. Бюджетные деньги могли перераспределить в том числе на Вооруженные силы России, пишут авторы материала. Речь идет о лекарствах, которые закупают как федеральные заказчики, так и региональные.

По данным аналитической компании Headway Company, в 2023 году было закуплено препаратов на сумму 864,3 млрд рублей, что на 7% ниже показателей предыдущего года. Тогда объем закупок составил 929,4 млрд рублей, пояснили аналитики. Сокращение расходов может быть вызвано также достаточным запасом препаратов и уходом с рынка иностранных лекарств, считает руководитель отдела стратегического развития мониторинговой компании Людмила Баландина. Допускает она и влияние на бюджет нужд российской армии.

«Не надо забывать, что могут проходить закупки для военных целей — как они маркируются, вообще непонятно», — сказала эксперт.

При этом пресс-служба Минздрава отрицает снижение объема выделенных средств на лекарства. В ведомстве заявляют, что в 2023 году объем закупок вырос на 36 млрд рублей сравнительно с 2022-м. Там пояснили, что при оценке исходят из объемов лимитов бюджетных обязательств, а в указанные 36 млрд рублей могут входить контракты, заключенные в 2022 году, но поставки по которым осуществлялись также и в 2023 году.