Сенатор Пушков высказался о сроках отмены антироссийских санкций

Об отношениях России и стран СНГ, а также о ситуации с антироссийскими санкциями рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Что касается влияния антироссийских санкций, то краткосрочное их воздействие России удалось нейтрализовать, считает политик.

«Однако это не означает, что западный альянс откажется от санкций. Напротив, его руководители будут их ужесточать и уже ужесточают», – отметил Пушков.

Сейчас главная задача – устранить влияние санкций в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В этом Москву поддерживают Китай, ОАЭ и другие азиатские страны. Пушков отметил, что особо важно сейчас наладить собственной производство.

Главной сложностью стали технологии. При этом в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, строительстве и других повседневных сферах сложностей не предвидится.