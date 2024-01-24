Эксперты рассказали, какими будут курсы валют в феврале
Многие аналитики не исключили корректировки курса рубля в феврале. О том, какие значения можно будет увидеть на валютном рынке, рассказало издание Life.
По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль может продолжить укрепление на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, актуальных нормативов репатриации выручки экспортеров, бюджетного правила и налогового периода укрепление нацвалюты.
При этом, по словам собеседника, «если вдруг январское локальное дно в долларе под 87,4 не устоит, то импульс вниз может повести валютную пару уже в диапазон 85–83,5».
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода не исключает того, что в феврале рубль может колебаться в рамках 85–93 рублей за доллар и 95–103 за евро. Оказать поддержку нацвалюте может продление обязательной продажи валютной выручки до конца года, считает он. Кроме того, эксперт полагает, что сохранение ключевой ставки в феврале на уровне 16% годовых может стать для рубля позитивным фактором.
При этом, как уточнил эксперт, на курс негативно могут повлиять санкции Запада.
«В целом в феврале смотрим на рубль положительно, — добавил специалист.
По мнению управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, курс доллара будет постепенно демонстрировать рост. Он может достигнуть 90 рублей, считает он.
Ранее сообщалось, что курс доллара по итогам торгов на Московской бирже 22 января опустился на 40 копеек до 87,8 рубля.