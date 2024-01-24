Эксперты рассказали, какими будут курсы валют в феврале

Многие аналитики не исключили корректировки курса рубля в феврале. О том, какие значения можно будет увидеть на валютном рынке, рассказало издание Life.

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По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль может продолжить укрепление на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, актуальных нормативов репатриации выручки экспортеров, бюджетного правила и налогового периода укрепление нацвалюты.

При этом, по словам собеседника, «если вдруг январское локальное дно в долларе под 87,4 не устоит, то импульс вниз может повести валютную пару уже в диапазон 85–83,5».

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода не исключает того, что в феврале рубль может колебаться в рамках 85–93 рублей за доллар и 95–103 за евро. Оказать поддержку нацвалюте может продление обязательной продажи валютной выручки до конца года, считает он. Кроме того, эксперт полагает, что сохранение ключевой ставки в феврале на уровне 16% годовых может стать для рубля позитивным фактором.

При этом, как уточнил эксперт, на курс негативно могут повлиять санкции Запада.

«В целом в феврале смотрим на рубль положительно, — добавил специалист.

По мнению управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, курс доллара будет постепенно демонстрировать рост. Он может достигнуть 90 рублей, считает он.