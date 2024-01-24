В ЦБ не исключили дальнейшее повышение ставок по вкладам

Рост ставок по вкладам в текущем году может продолжиться, сообщил в ходе пресс-конференции начальник главного управления ЦБ по ЦФО и член совета директоров регулятора Рустэм Марданов. Даже если ключевая ставка, влияющая на рыночные предложения, не вырастет, доходность депозитов в некоторых банках способна все равно подняться - для сокращения разрыва и большей конкуренции.

Основное увеличение доходности по вкладам произошло после роста ключевой ставки. И периодически это происходило по мере того, как Банк России ее повышал. При этом адекватное изменение доходности вкладов, по словам Марданова, произошло не во всех банках после декабрьского решения: они периодически растут в отдельных кредитных организациях. То есть процесс все еще продолжается.

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По данным регулятора, средняя максимальная ставка в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, за месяц - с 10 декабря по 10 января - выросла на 0,8 процентного пункта (до 14,8%), тогда как повышение ключевой составило 1 п.п (до 16%). Пространство для движения еще остается: не все увеличение учтено.

Однако ключевая ставка - не единственный фактор, влияющий на доходность депозитов в 2024 году. "Банки устанавливают процентные ставки по вкладам и накопительным счетам исходя из размеров ставок денежного рынка, рисков нестабильности экономики, ожидаемой инфляции, доходности по кредитным и другим банковским операциям", - указывает руководитель главного управления Центробанка по ЦФО. Ранее эксперты "РГ" не исключали, что при устойчивом замедлении роста цен банки могут начать корректировать условия еще до решения регулятора.

"Если инфляция все-таки не успокоится и если Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, то вполне возможно, что ставки по вкладам еще могут вырасти", - допускает Марданов. Но основной базовый прогноз все-таки заключается в том, что инфляция начнет снижаться. В декабре произошло замедление в сравнении с ноябрем, подчеркнул член совета директоров ЦБ. Тенденция ли это или разовое наблюдение - за этим будут смотреть. Но ясно, что устойчивое замедление роста цен в итоге приведет к снижению не только ключевой ставки, но и доходности по депозитам.

Сейчас банки предлагают хорошие условия, существенно опережающие инфляцию. Поэтому растет и объем вкладов. Если ранее средства граждан были в большей степени на текущих счетах, в ожидании, куда вложиться, то сейчас наблюдается другая тенденция. В большей степени происходит переток в депозиты, указывает Марданов.

"Самые выгодные ставки - по относительно недорогим (вкладам, - прим. Ред.), на три-шесть месяцев, - говорит он. - Хотя в последнее время начали расти ставки и по долгосрочным вкладам". Удельный вес депозитов срочностью более года на 1 декабря составил 13% по Центральному федеральному округу. В феврале 2023 года этот же показатель составлял 7,4%. Тем не менее многие банки, ориентируясь на прогнозы ЦБ, не повышают ставки на долгие сроки, чтобы не осуществлять большие платежи длительное время. Большинство участников рынка ориентируется на то, как будет происходить изменение условий, в том числе, ключевой ставки.

"Такое поведение банков и требуется для того чтобы импульс от повышения ключевой ставки дошел до инфляции. Повышение ставок по депозитам стимулирует рост сбережений, а значит, эти деньги не придут на потребительский рынок", - напоминает Марданов. То есть, определенное охлаждение спроса приведет к замедлению инфляции, на что и рассчитана жесткая денежно-кредитная политика ЦБ.