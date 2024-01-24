Назван новый противник G7

Международное объединение БРИКС в 2023 году сделало больше вложений в глобальный ВВП, чем «Большая семерка» (32,1% против 29,9%). Об этом сообщает РИА Новости.

Прежний БРИКС включал в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. В состав G7, в свою очередь, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

В публикации говорится о скором увеличении вклада БРИКС в глобальный ВВП до 35% после официального присоединения некоторых государств. Речь идет о Египте, Эфиопии, Иране, Саудовской Аравии и ОАЭ. Также подчеркивается, что запасы нефти под контролем альянса достигнут примерно 45%.

По словам директора по развитию «Энергия Плюс» Павла Марышева, БРИКС контролирует почти в 30 раз превосходящий G7 объем редкоземельных металлов. Так, сфера возобновляемой энергетики находится под тотальным контролем объединения, отметил эксперт. Кроме того, ситуация подрывает энергетическую безопасность Евросоюза, США и Японии, добавил он.

По словам доцента кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Максима Максимова, важной задачей БРИКС является устранение долларовой зависимости и расширение расчетов в национальных валютах.