Эксперт оценил предложение узаконить продажу алкоголя на рынках в России

«Там нет легальных розничных точек, а выездная торговля алкоголем в России запрещена. И в этой ситуации Минпромторг выступает с такой инициативой. Кого она может поддержать? У нас крупные оптовые рынки в основном находятся в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, где уже более 90 процентов всего розничного оборота алкоголя осуществляется в федеральной сетевой рознице. То есть если говорить о легальном обороте, то рынкам в случае реализации предложения «упадет» совсем небольшой процент этого розничного оборота. Но проблем это создаст много. Это добавит площадок для реализации нелегальной алкогольной продукции, продавать ее будет проще… В сельской же местности необходимо упрощать систему розничной реализации легальной алкогольной продукции, а именно разрешить ее продажу посредствам выездной торговли. Кроме того, необходимо решить вопрос с легализацией онлайн-продаж алкоголя», - сказал собеседник.