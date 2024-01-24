Эксперт оценил возможность дефицита продовольствия в РФ из-за ситуации в Красном море

Поставщики продукции из Индии, Шри-Ланки и Кении продумывают альтернативные логистические маршруты в обход Африки для ввоза товаров в Россию из-за кризиса в Красном море. Это повлияет на сроки доставки, но не отразится на доступности товаров на полках отечественных ретейлеров. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

По его словам, сейчас торговые сети — члены АКОРТ (в составе ассоциации — более 65000 продуктовых магазинов по всей России) не наблюдают перебоев с поставками импортной продукции.

Видео дня

«За счет диверсификации потоков у российских ретейлеров есть возможность получать отгрузки через альтернативные порты. Ситуация с поставками и необходимость предпринимать дополнительные меры будет зависеть в том числе и от продолжительности разворачивающегося на территории кризиса. На данный момент торговые сети сформировали достаточные товарные запасы по всем категориям», — подчеркнул Караваев.

Он назвал ситуацию с удовлетворением потребительского спроса россиян стабильной и прогнозируемой. По словам Караваева, предложение товаров категории «фреш» (овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, морепродукты, лекарства) в российских магазинах сбалансировано, что стало возможным, благодаря «взаимодействию с разными поставщиками». Предложение может быть восполнено в при необходимости в кратчайшие сроки, уточнил глава АКОРТ.

За последнее время более 500 контейнеровозов изменили маршруты доставки грузов из-за кризиса в Красном море, вызванного участившимися случаями ракетных обстрелов торговых судов йеменскими повстанцами-хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла». Влияние кризиса раскрыло Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Flexport.

Указанные выше суда перевозили различные категории продукции — от одежды и игрушек до автомобильных запчастей. В результате массового изменения маршрутов время в пути увеличится в среднем на две недели. Обход Африканского континента через мыс Доброй Надежды может привести к увеличению конечной стоимости доставляемых видов продукции, пришли к выводу аналитики.

По данным цифровой логистической платформы, наращивание протяженности маршрута доставки затронуло в общей сложности примерно четверть всех мощностей контейнерных перевозок в мире. Следование судов через Суэцкий канал могло бы значительно сократить время в пути, однако судовладельцы по-прежнему предпочитают обходить стороной опасную акваторию, резюмировали эксперты.

О резком увеличении стоимости морских перевозок из-за атак хуситов ранее сообщал советник по вопросам морского судоходства нидерландской бизнес-ассоциации по торговле и логистике Evofenedex Каспер Рураде. По его словам, с начала кризиса в Красном море цена перевозки одного контейнера из Азии в Европу выросла с одной тысячи долларов до более четырех тысяч. В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали значительный рост расходов логистических компаний.

Импортные продукты могут подорожать в России в перспективе четырех-пяти месяцев из-за кризиса в Красном море. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько. Речь в частности идет о чае, кофе, текстиле, обуви.

Экономист допустил, что, если ситуация в течение двух месяцев не изменится, стоимость доставки импортных товаров возрастет от 50% до 100% и повышение розничных цен в России может превысить 10-процентный барьер. По словам Шедько, сейчас в России запасов чая и кофе пока достаточно.

Ассоциация химической промышленности ФРГ (VCI) наблюдает нарушение привычных логистических цепочек между германскими и азиатскими химпредприятиями. Об этом заявила представитель отраслевого союза в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

"Суэцкий канал является важнейшей транспортной артерией для торговли между Германией и Азией. Если суда все чаще идут по маршрутам в обход Суэцкого канала, то нарушаются поставки сырья из Азии и продажа нашей продукции в Азию. Транспортировка занимает больше времени, а транспортные расходы растут", - указали в VCI, но затруднились привести какие-либо цифры.

Более 1 млн человек работают в Германии в сфере химической промышленности. В этой отрасли заняты примерно 8 тыс. компаний. От нее зависит 2,4 млн рабочих мест.

В сентябре 2023 года представители химической промышленности Германии пожаловались канцлеру Олафу Шольцу на неудовлетворительное состояние отрасли. Компании из 14 федеральных земель республики составили обращение властям, в котором говорится об угрозе массового сокращения рабочих мест, поскольку есть риск, что производство будет перенесено в более дешевые места за рубежом. Причина таких настроений заключается в том, что вряд ли какая-либо другая отрасль экономики так сильно зависит от низких цен на энергоносители, отмечалось в статье.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

Из-за обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки. В результате ряд компаний в Европе столкнулся с нехваткой комплектующих, которые не успевают доставлять. В частности, американский автопроизводитель Tesla приостановит с 29 января на две недели работу большей части цехов на заводе под Берлином.

Конфликт в Красном море, вызванный нападениями хуситов на суда, начал сказываться и на транспортировке нефти. Об этом сообщает Reuters.

Если раньше танкеры, перевозящие 12% мировой морской нефтеторговли, продолжали ходить через Суэцкий канал, то теперь ситуация меняется, отмечает агентство.

После того как крупнейшие логистические компании стали отправлять контейнеровозы в обход Африки, через канал ежедневно проходит лишь треть обычного контейнерного трафика. А после авиаударов США и Великобритании по Йемену число танкеров в канале сократилось более чем на 50%. Причем если сейчас страховая премия составляет примерно 1% от суммы груза, то в случае эскалации конфликта она может быть увеличена до 1,8%, что сделает проход через Суэц таким же затратным, как и прохождения судна в обход через Африку.

Это ударит по экспортерам, зависящим от Суэцкого канала, в первую очередь по России. А Саудовская Аравия, чьи танкеры ходят в Азию напрямую, может нарастить поставки и давление на цены.

Уже видна тенденция: за последние два месяца доля РФ в поставках в Китай и Индию снизилась с 20% до 18%, а доля саудитов выросла с 15% до 16%. Это может поссорить Россию и Саудовскую Аравию как в 2020 году, что пошатнет единство ОПЕК, подытожило издание.

Судоходство в Красном море сокращается из-за страха попасть под удары хуситов. Дорожают фрахтование судов и страховка. Что будет, если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от прямого маршрута в Красном море и пойти в обход Африки через мыс Доброй Надежды? И почему Саудовская Аравия не будет выдавливать российскую нефть в Азии?

Из-за нападений хуситов на контейнеровозы судоходство в Красном море сокращается. С середины января количество танкеров в Суэцком канале сократилось более чем наполовину, сообщают западные аналитики. Издержки растут: фрахтовые ставки выросли на треть с середины декабря, а страховая премия выросла примерно до 1% от страховой стоимости.

Сообщается, что ставка для судов типа Aframax, которые могут перевозить до 700 тыс. баррелей сырой нефти, увеличилась в два раза – до 80 тыс. долларов в день, а для судов Suezmax – до 70 тыс. долларов в день.

Все больше компаний выбирают альтернативные маршруты доставки грузов, в том числе нефти – вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, который удлиняет путь на целых две недели.

Западные эксперты уверяют, что эта проблема может затронуть также и Россию. Если судам, которые перевозят российскую нефть, тоже придется отказаться от Суэцкого канала и поменять этот прямой маршрут на окружной, то наши издержки вырастут. Тогда российская нефть для Индии и Китая станет дороже, к тому же будет приходить позже.

Все это может предоставить Саудовской Аравии новые возможности – их танкеры не обязательно должны проходить через Суэц. Увеличение продаж в Азию укрепило бы финансы страны, которая взяла на себя большую долю сокращений в рамках сделки ОПЕК+, пишет Reuters.

Однако пока ситуация не так критична, и в ссору России с Саудовской Аравией верится с трудом. «Россия вообще не меняла логистику. Суда с нашей нефтью по-прежнему идут через Красное море мимо Йемена, и мы, скорее всего, будем последними, кто уйдет из Суэцкого канала. Россия явно попытается договориться, что Иран согласовывал проход российских танкеров через Суэцкий канал и Красное море», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

В целом, по его словам, через Суэцкий канал по-прежнему продолжают идти большие потоки судов, их не стало намного меньше, чем было до атаки хуситов. Сменили маршрут и ушли вокруг Африки далеко не все суда. Об изменении маршрута сообщала крупнейшая компания, которая занимается контейнерными перевозками – Maersk, так как это европейская компания, а также нефтяные гиганты BP и Shell. Хуситов боятся западные суда. Однако многие суда, в том числе перевозящие российскую нефть, зарегистрированы в Азии.

Россия выгодно сохранить прежнюю логистику. «России изменить маршрут сложнее, чем многим другим перевозчикам. Потому что сейчас и так есть дефицит свободных танкеров, в прошлые два года логистика наших поставок и так удлинилась: раньше мы поставляли нефть на европейский рынок, а теперь – на азиатский. Если мы пойдем через Африку, то маршрут снова удлинится, и танкеров снова нужно будет больше. А купить танкеры и пополнить теневой флот на десятки судов будет затруднительно», – считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

В целом России, конечно, выгодно, если все другие производители нефти вынуждены будут направить свои суда вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, а сама Россия сохранит за собой более короткий прежний маршрут через Суэцкий канал и Красное море, считает Юшков. Потому что у всех других компаний подорожает логистика, эти издержки будут заложены в стоимость нефти, которая подрастет. Тогда как у России расходы на транспорт останутся прежними, но продать нефть можно будет дороже.

Что касается Саудовской Аравии, то у России с ней намного больше точек соприкосновения, чем расхождений. Поэтому ставка Запада на ссору между двумя странами из-за всей ситуации с судоходством в Красном море преждевременна.

«Я не вижу какого-то серьезного снижения поставок российской нефти в Индию и Китай. Тем более, что Россия сама снижает объемы производства и экспорта, в том числе в рамках новых обязательств по соглашению с ОПЕК+. При этом Россия по-прежнему является крупнейшим поставщиком и для Индии, и для Китая. Поэтому говорить, что мы ушли с этих рынков или кто-то нас подвинул, не стоит», – считает эксперт ФНЭБ.

Проблем с реализацией российской нефти не наблюдается, и непонятно, зачем Саудовской Аравии выдавливать Россию с азиатского рынка. В предыдущие два года мы поменялись рынками: саудиты получили европейский рынок, откуда ушла Россия. При этом Саудовская Аравия по-прежнему представлена в Азии, где теперь сильным игроком стала Россия. Конкурировать и выбивать друг другу почву из-под ног не имеет экономического смысла.

«Не вижу условий, при которых Россия и Саудовская Аравия будут биться за азиатские рынки», – говорит Юшков.

Чтобы вытеснить российскую нефть с азиатских рынков, саудитам надо будет предложить такую же цену, как предлагает Россия.

«Однако Саудовской Аравии выгоднее пустить нефть в Европу даже вокруг Африки, чем давать такую же скидку в 10 долларов с барреля, которую дает Россия Индии и Китаю. Даже если Саудовская Аравия даст эту скидку, то России все равно деваться будет некуда, мы же не можем поставить эту нефть в Европу. Это значит, что нам придется давать еще большую скидку азиатским покупателям. Зачем Саудовской Аравии конкурировать с нами в размере скидки ради того, чтобы поставить нефть в Китай и Индию, если у них есть европейский рынок сбыта», – рассуждает собеседник.





«Еще один момент: если Саудовская Аравия и Россия будут поставлять нефть в Азию, то кто будет поставлять нефть в Европу? Тогда возникнет дефицит нефти в Европе, цена вырастет, и европейцы заманят к себе высокой ценой нероссийскую нефть», – добавляет Юшков. Соответственно, предпосылок нет.

Необходимость ударов США по объектам йеменского движения "Ансар Аллах" отпадет, если хуситы прекратят атаки на торговые суда, но сейчас мятежники расплачиваются за свои действия. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"В середине ноября [2023 года] хуситы начали эти атаки, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны международного сообщества, несмотря на то что было заявление от 14 стран, включая США, в котором говорилось о последствиях, они приняли решение это сделать. Говоря риторически, разве за это не должно быть расплаты? За такое нужно расплачиваться, - сказал Райдер. - И эта расплата приходит сейчас не только в виде экономических и дипломатических мер, но в данном случае в виде физических мер, чтобы снизить, ослабить и разрушить их возможности осуществлять эти атаки. Если они прекратят проводить эти атаки, необходимости в этом не будет".

Представитель Пентагона отметил, что главная задача, которую ставят перед собой США, заключается в том, чтобы "обеспечить безопасность в Красном море и Аденском заливе, а также прекратить атаки на международное сообщество". "Мы будем продолжать уделять этому особое внимание, но, повторюсь, у нас нет никакого желания или намерения идти на эскалацию. Мы просто хотим, чтобы международное сообщество могло беспрепятственно и безопасно пользоваться этими международными морскими путями", - подчеркнул он.