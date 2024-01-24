Bloomberg: нацвалюта Зимбабве «практически мертва»

«Нкубе, который настаивал на повторном введении местной валюты в 2019 году, объявил о планах по сокращению спроса на американский доллар за счет увеличения предложения на рынке, игнорируя факт, что государственная казна пуста. Учитывая, что экономика Зимбабве находится в свободном падении, а граждане уже обожглись на обесценивании, прогнозы о развороте в судьбе зимбабвийского доллара кажутся несбыточной мечтой», — считают в Bloomberg.