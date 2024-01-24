Bloomberg: нацвалюта Зимбабве «практически мертва»
Правительству Зимбабве придется принять тот факт, что национальная валюта страны «практически мертва». Такое заявление сделали в Bloomberg.
В агентстве напомнили, что национальной валютой Зимбабве является зимбабвийский доллар.
«Чтобы купить буханку хлеба в стране нужно отсчитать сто купюр самого высокого номинала в 100 зимбабвийских долларов, что составляет менее одного цента США. В 2024 году подразделение потеряло треть своей стоимости по отношению к американской валюте и еще больше на улицах», — говорится в тексте.
Глава ЦБ Зимбабве Джон Мангудья объяснил это «временной потерей доверия». Тогда как министр финансов Мтули Нкубе и президент Эммерсон Мнангагва в разное время винили в подрыве нацвалюты частный бизнес, фондовую биржу, банки и западные санкции против местных политиков и одной из крупнейших страховых компаний Африки.
«Нкубе, который настаивал на повторном введении местной валюты в 2019 году, объявил о планах по сокращению спроса на американский доллар за счет увеличения предложения на рынке, игнорируя факт, что государственная казна пуста. Учитывая, что экономика Зимбабве находится в свободном падении, а граждане уже обожглись на обесценивании, прогнозы о развороте в судьбе зимбабвийского доллара кажутся несбыточной мечтой», — считают в Bloomberg.
В связи с этим в агентстве уверены, что правительству страны придется принять то, что нацвалюта «снова практически мертва», поскольку местные жители и бизнес «уже об этом знают».