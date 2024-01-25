Китай разрешил начать импорт свинины из России

Китай разрешил начать импорт из России свинины и продукции из этого вида мяса. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

По его данным, начиная с 24 января "разрешается ввоз свинины и употребляемых в пищу свиных субпродуктов из РФ, отвечающих соответствующим требованиям".

В декабре 2023 года по итогам визита главы правительства России Михаила Мишустина в Пекин был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой в КНР.

В сентябре прошлого года Китай разрешил возобновить поставки свинины из России. Ограничения КНР, связанные с контролем африканской чумы свиней (АЧС), действовали с 2008 года.