Китай разрешил начать импорт свинины из России

Китай одобрил начало поставки свинины из России
Китай разрешил начать импорт из России свинины и продукции из этого вида мяса. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
По его данным, начиная с 24 января "разрешается ввоз свинины и употребляемых в пищу свиных субпродуктов из РФ, отвечающих соответствующим требованиям".
В декабре 2023 года по итогам визита главы правительства России Михаила Мишустина в Пекин был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой в КНР.
В сентябре прошлого года Китай разрешил возобновить поставки свинины из России. Ограничения КНР, связанные с контролем африканской чумы свиней (АЧС), действовали с 2008 года.
Россельхознадзор в течение 10 лет проводил масштабную работу над обеспечением допуска свиноводческой продукции на рынок Китая. Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию, работу по профилактике, диагностике и предотвращению распространения АЧС, деятельность научно-исследовательских институтов и лабораторий Россельхознадзора, а также подготовку обширных материалов по всем запросам таможни КНР.