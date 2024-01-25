Назван ожидаемый рост экспорта СПГ из России

В 2024 году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вырастет на 14 процентов, до 38 миллионов тонн. Такой прогноз в авторской Александр Новак.

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Свои предсказания он обосновал развитием новых СПГ-кластеров, среди который проект «Актрик СПГ-2» и комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга.

По словам чиновника, экспорт трубопроводного газа в минувшем году составил 91,4 миллиарда кубометров, а СПГ — 43,6 миллиарда кубометров после регазификации. Официальные данные Росстата о производстве СПГ будут опубликованы на следующей неделе.

Прогноз Новака соответствует базовом сценарию развития отрасли. Консервативный предусматривает экспорт 37 миллионов тонн в 2024 году.

Вице-премьер рассказал, что Россия продолжает работать над раскрытием потенциала транспортных коридоров, позволяющих увеличить мобильность российских энергоресурсов и ускорить из поставку потребителям. В том числе Новак заявил, что в текущем году навигация на всем протяжении Северного морского пути станет круглогодичной.