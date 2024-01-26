РФ предложила Катару и Саудовской Аравии пересмотреть налоговые соглашения

Россия хочет пересмотреть условия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Саудовской Аравией и Катаром, сообщил «Ведомостям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует повысить налоговую ставку до 10% при выплате дивидендов, процентов и роялти.

Ведомство уже отправило предложения «дружественным» странам и ждет ответа, уточнил Сазанов. По действующему СИДН налоги составляют 5% на дивиденды для бизнеса, 5% на проценты по займам, 0% на роялти для Катара и 10% на роялти для Саудовской Аравии.

Накануне источники Forbes сообщили , что ОАЭ потребовали от Минфина поднять налоговую ставку для других стран Ближнего Востока. Такое условие Эмираты поставили во время переговоров о пересмотре их СИДН с Россией. ОАЭ хочет также установить налоги на уровне 10% для выплат в России, что будет ниже существующей ставки. При этом страна хочет, чтобы аналогичные условия были и у ее конкурентов. Как сказал федеральный чиновник Forbes, Россия с таким предложением «концептуально не согласна».