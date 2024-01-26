США и Франция попали в топ-5 по объему внешнеторгового оборота на Урале

США и Франция вошли в топ-5 по объему внешнеторгового оборота через Уральское таможенное управление (УТУ) в 2023 году. Об этом на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил начальник УТУ Алексей Фролов.

"На первом месте Китай (33% оборота), на втором Турция (14%), на третьем Узбекистан (10%), на четвертом США (8%) и Франция (5%). Четверть оборота - это импорт, остальное - экспорт", - отметил Фролов.

Причем, по объемам экспорта США и Франция занимают также четвертое и пятое места соответственно. В США отправилось 10% товаров, а во Францию - 5%.