США опередили КНР в гонке за первую экономику мира в 2023 году

Соединенные Штаты опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году. За прошедший год американский ВВП показал рост в 6,3% в номинальном выражении, а китайский — в 4,6%. RT на русском
Экономические показатели отражаются и на фондовых рынках двух стран. Акции США в январе 2024 года торгуются на рекордных максимумах, в то время как китайские акции переживают сильнейший обвал. Газета.Ru
На основании новых данных специалисты полагают, что переломить негативный процесс в ближайшие годы не выйдет, то есть речь идет о циклическим спаде на годы — «вековой стагнации». Основную причину такой ситуации видят в авторитарных тенденциях управления Китаем, на которые ставит нынешних лидер Си Цзиньпин. Lenta.ru