Аналитики рассказали, как будут меняться цены на нефть

«На мой взгляд, это можно связать с тем, что ряд нефтетрейдеров отказался возить сырье через Суэцкий канал. Добавим сюда тот факт, что беспокойства относительно возможной новой рецессии из-за кризиса на китайском фондовом рынке и ситуации на Ближнем Востоке поутихли. Можно также заметить, что на этих позитивных новостях мировые рынки пошли в рост. А потому, на мой взгляд, в ближайшую неделю эталонный сорт нефти продолжит держаться в районе $81 за баррель и, возможно, покажет рост порядка $1—2», — считает он.