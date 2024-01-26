Дефицит госбюджета ФРГ на 2025 год может превысить €20 млрд

Дефицит федерального бюджета Германии на следующий год может превысить отметку в €20 млрд. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

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По информации издания, в бюджете на 2025 год не будет хватать как минимум €13 млрд. И это нижний предел. В зависимости от расчетов дефицит значительно больше и может превысить отметку в €20 млрд, в том числе потому что необходимо дополнительное финансирование Фонда климата и трансформации (KTF), указывает газета.

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"Бюджетный дефицит будет измеряться двузначными числами миллиардов", - отметил представитель правительства ФРГ.

Это будет больше, чем €17 млрд, которые пришлось сэкономить в прошлом году в бюджете на 2024 год, о которых канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и глава Минфина Кристиан Линднер спорили в течение нескольких недель.

По этой причине, как подчеркивает издание, правительство Германии откажется от обычной процедуры при подготовке бюджета. Министерство финансов обычно ведет переговоры с другими ведомствами о соответствующих лимитах расходов в феврале. Эти решения будут приняты кабинетом министров в марте. Детали будут уточнены к лету, и проект бюджета будет одобрен правительством.

22 января Минэкономики ФРГ отменило мораторий на финансирование Фонда климата и трансформации, который из-за бюджетного кризиса действовал с 1 декабря 2023 года. Всего будут возобновлены расходы по 14 программам, среди которых - декарбонизация промышленности, расширение электросетей, ремонт тепловых трасс, сотрудничество с Францией по вопросам использования водорода. 18 января бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. 13 декабря прошлого года после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год.