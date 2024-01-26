Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению всех логистических цепочек, так как многие альтернативные маршруты заблокированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Ura.Ru

"Есть маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, есть альтернативные маршрутные. Но они заблокированы во многом", - указал представитель Кремля. Российская газета

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа в Европу. Он также заявлял, что США гарантировали Украине, что она получит все возможные гарантии долгосрочной поддержки, в том числе в виде конфискации замороженных российских активов. News.ru