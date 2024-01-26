Аналитик дала прогноз по курсу доллара

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу американской валюты на следующую неделю. В беседе с RT она заявила, что этот период будет очень богатым на события.

По мнению специалиста, ключевое внимание валютного рынка будет сфокусировано на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по коридору процентных ставок. О нем можно будет узнать 31 января, напомнила собеседница.

Она ожидает сохранения процентных ставок на текущих уровнях. Аналитик не исключила ослабления курса доллара к рублю. Однако, по словам Мильчаковой, жесткая риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции может стать своего рода барьером для падения американской валюты.

Также эксперт напомнила о скором выходе важных для доллара данных о рынке труда в США. Они будут опубликованы в конце следующей недели.

По словам собеседницы, если доллар будет слабеть на этих новостях, у рубля будет шанс укрепиться. Она считает, что курс доллара будет находиться в диапазоне 88—90 рублей.