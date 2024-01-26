Недельный приток инвестиций в акции Китая стал самым крупным с 2015 года

Инвесторы вложили почти $12 млрд в китайские фонды акционерного капитала за неделю до среды, что стало наибольшим притоком с 2015 года и вторым по величине за всю историю. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет BofA Global Research, который был опубликован в пятницу. Гонконгский индекс Hang Seng Index вырос примерно на 5%.

23 января Bloomberg писал со ссылкой на источники, что власти Китая направят $278 млрд (2 трлн юаней) на покупку акций материковой части страны на бирже Гонконга. Это должно было помочь стабилизировать рынок и остановить распродажу китайских ценных бумаг. Также на этой неделе китайский Центробанк сообщил, что сократит на 0,5 п.п. требования по объему средств, которые банки должны удерживать в резервах. По словам главы Народного банка Китая, такая мера позволит высвободить больше денег и улучшить экономическую ситуацию в стране. Кроме того, власти анонсировали меры для повышения ликвидности на рынке недвижимости.

В понедельник стоимость китайских акций в Гонконге упала до самого низкого значения за 19 лет. Индекс Hang Seng China Enterprises (HSCE), который отражает общую динамику рынка ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, уменьшился на 3,6%.