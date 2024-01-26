Россия утроила поставки шоколада в Китай

"По итогам 2023 года, по прогнозу Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД", экспорт российского шоколада в КНР превысит 33 тыс. тонн. Это практически в три раза выше, чем уровень поставок 2022 года, когда объем российского экспорта шоколадной продукции в КНР снизился до 11 тысяч тонн", - рассказали в ассоциации.