Глава Минэнерго высказался о судьбе сделки по доставке газа РФ через Украину

Европа заинтересована в том, чтобы транзит российского газа через Украину продолжался. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении сделки. Поэтому будут, наверное, какие-то общения, согласования, чтобы продолжить транзит, наверное, с участием других посредников», — заявил Николай Шульгинов, его слова приводит РИА Новости.

В конце 2024 года между Россией и Украиной истекает контракт по транзиту газа. В Киеве заявили, что страна не будет продлевать соглашение. Украинские власти намерены использовать свою газотранспортную сеть.