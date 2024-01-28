Милей заявил, что не отступит от обещаний встряхнуть экономику Аргентины

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

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По его словам, у него нет «никакого плана Б», а в вопросе реформ нет места для чувств и эмоций.

«Я не могу позволить себе такую роскошь. 47 миллионов человек ждут ответов», — подчеркнул Милей.

Глава государства также отметил, что уже принятые меры демонстрируют результат.

Милей выразил уверенность, что конгресс страны одобрит пакет выдвинутых им реформ, а политические силы, которые выступают против, покинут парламент на промежуточных выборах в следующем году.

«Мы разоблачим их перед обществом, покажем их как врагов свободного общества, врагов прогресса», — констатировал президент Аргентины.