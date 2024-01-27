Аналитик рассказал о попытке Запада закрыть параллельный импорт для России

«У него же политика многовекторная: Токаев не только на Запад ориентирован, но и на Россию. Он поддерживает адекватные отношения с соседями. Конечно же, есть флажки в виде санкций, определенные виды продукции нельзя экспортировать, потому что Казахстан попадет под вторичные санкции. Это окажет серьезный эффект прежде всего на экономику страны. Мы остаемся партнерами, но есть такие обстоятельства. У нас в конце концов с Россией подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве и дружбе. Там есть пункт, что обе стороны друг друга консультируют в случае каких-то серьезных решений по внешней политике. Мы ставим в известность Россию, чтобы не навредить нашим партнерам», — объяснил эксперт.