Курс доллара впервые с 16 января поднялся выше 90 рублей

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже превысил 90 рублей впервые с 16 января, курс юаня - 12,5 рубля впервые с 9 января, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:19 мск, курс доллара поднялся на 0,47% и достиг отметки в 90,15 рубля. К 07:20 мск юань подорожал до 12,519 рубля (+0,26%).

К 07:41 мск курс доллара ускорил рост до 90,2 рубля (+0,47%). В то же время курс юаня немного замедлил рост и находился на уровне 12,516 рубля (+0,24%).