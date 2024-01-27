В Европе пригрозили Украине из-за решения по российскому газу

Украина совершит огромную ошибку, если не создаст необходимые для транзита российской газа в Европу условия после окончания срока действия соглашения с «Газпромом», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью TASR. Текущий контракт между сторонами утратит свою силу в конце 2024 года.

Я думаю, что они (украинцы — NEWS.ru) совершат огромную ошибку, если не создадут условия для транзита российского газа в Европу, поскольку это вопрос, касающийся не только Словакии, но и Италии и Австрии, которые поддерживают эту идею, — сказал Фицо.

Он добавил, что существует решение касательно продолжения транзита и после завершения пятилетнего соглашения, заключенного между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» в 2019 году. Фицо подчеркнул, что приветствует такую возможность даже в том случае, если в этом не будут напрямую участвовать украинские компании. По его словам, словацкие фирмы могли бы заключить прямые соглашения с «Газпромом».

Фицо заявил, что ситуация является «особенной для всех», так как Украина не может позволить себе продлить соглашение с «Газпромом» по политическим соображениям. Однако, отметил он, в Киеве понимают, что транзит российского газа приносит стране средства.