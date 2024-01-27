Аналитик рассказал, какие западные активы конфискует Россия

Руководитель аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал, какие активы Запада заберет Россия в ответ на конфискацию ее финансовых средств. Мнение специалиста приводит «МК».

По словам Осадчего, «живым щитом» выступают банки и предприятия, принадлежащие недружественным нерезидентам. Среди таковых он назвал российский банк австрийской финансовой группы Raiffeisen Group, ставший в условиях санкций сверхприбыльным, или банк, принадлежащий итальянской группе UniCredit.

Кроме того, из Национального расчетного депозитария (НРД) в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) были переведены средства на счетах типа «С» в размере 0,5 трлн рублей. Это специальные счета, которые открывают инвестору-нерезиденту.

По данным ЦБ, на 1 октября 2023 года объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, составил $15 млрд. Инвестиции нерезидентов в ОФЗ составили на 1 декабря 2023 года 1,5 трлн рублей.

Осадчий считает, что большая часть этих бумаг заблокирована, так как они принадлежат недружественным нерезидентам. В итоге Россия может конфисковать западные активы приблизительно на $300 миллиардов – на ту же сумму, что заморозил Запад.

«Фактически паритет, поэтому им «и хочется, и колется» конфисковать наши активы», — отметил аналитик.