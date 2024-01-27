В Кремле рассказали о работе над мировой финансовой системой
Россия работает над созданием новой системы экономических связей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post. По его словам, нынешняя система оказалась ненадежной.
Россия строит новую систему экономических нейронов, потому что предыдущая система оказалась ненадежной, ложной и опасной, — сказал Песков.
Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готова поддержать законопроект о конфискации замороженных активов России на сумму около $300 млрд. Отмечается, что глава США пошел на такой шаг после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в конгрессе. При этом Белый дом опасается, что данный шаг испортит репутацию финансовой системы США и спровоцирует отказ от доллара, поэтому Вашингтон рассчитывает скоординировать эти действия с союзниками по «Большой семерке».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче замороженных российских активов Украине является справедливым и законным шагом. Для передачи он призвал немедленно создать соответствующую правовую базу.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия открыта к диалогу с Западом по замороженным активам. Вместе с тем он указал, что «для танго нужны двое», поэтому разговор не получится, пока власти зарубежных стран не проявят к нему интереса.