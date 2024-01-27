В России заявили о готовности поставлять газ в Европу

Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Об этом на Дне энергетики в рамках форума-выставки «Россия» заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует ТАСС.

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По словам Новака, российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

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«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — пояснил он.

В октябре 2023-го глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил об отсутствии планов продлять соглашения с «Газпромом» на транзит энергоресурса в Европу, чем встревожил власти Австрии, получающей из России большую часть своего газа по долгосрочному контракту.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о договоренности по продолжению транзита российских энергоносителей газа и назвал это «отличной новостью». Это решение позволит Словакии продолжать транспортировку, что пойдет на пользу Австрии и Италии, заявил он.

В пресс-службе правительства Украины отреагировали на слова Фицо и заявили, что не намерены договариваться с Россией и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу.

«Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт», — пояснили представители кабмина.