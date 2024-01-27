Партия из почти миллион яиц прибыла из Турции в Россию

« Объединенная зерновая компания » (ОЗК) доставила в Россию партию пищевых куриных яиц в количестве более 885 тысяч штук. Об этом рассказали в самой компании.

«27 января партия яиц, которую Группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск , прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии <…> составляет более 885 тысячи штук», — сообщили в компании.

Также в ОЗК отметили, что российский покупатель получит товар в ближайшее время.

В прошлом году куриные яйца в России рекордно подорожали. В 2024 году цены начали падать: Росстат отмечал, что с начала года они уменьшились в среднем на 0,84%. Среди самых подорожавших товаров на отечественном рынке Росстат отметил яйца, помидоры и груши.