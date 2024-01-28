WP: Трамп готовится к масштабной экономической атаке на Китай

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре может ввести пошлины в размере 60% на товары из Китая. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Трамп рассматривает варианты "новой масштабной экономической атаки на Китай", которая может привести к "глобальной торговой войне". Так, по оценкам аналитиков, которые приводит WP, республиканец может понизить торговый статус Китая в отношениях с США, что повлечет рост пошлин до 40%.

В частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт, пишет издание. По оценкам газеты, "любой из этих вариантов приведет к огромным издержкам для США и мировых экономик, которые значительно превысят последствия торговой войны Трампа в его первый срок" на посту президента. Газета отмечает, что представители Трампа не ответили на просьбу прокомментировать полученные ей сведения.

Администрация прежнего президента США фактически развязала против Пекина торговую войну и ввела пошлины на товары из Китая стоимостью $370 млрд. Как утверждают власти КНР, это негативно отразилось не только на китайских компаниях, но и на американских потребителях.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки продукции Соединенных Штатов на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго годов действия соглашения. Повышенные пошлины США на товары из КНР, введенные при Трампе, так и не отменены.