Белоруссия стала поставлять больше куриных яиц в Россию
За 11 месяцев прошлого года на Белоруссию приходилось 94,1% импорта куриных яиц. Такие данные привел глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает ТАСС.
По его словам, показатели оказались «солидными». По итогам 2022 года на Белоруссию пришелся 71% от общего импорта мяса птицы в Россию. За 11 месяцев 2023 года поставки выросли на 5,3%.
«По пищевым яйцам цифры еще более убедительные — 94,1% объемов импорта в нашу страну», — отметил Полищук.
Он добавил, что российско-белорусский товарооборот «растет внушительными темпами». На поставки продовольствия в последние годы приходится порядка 13% российского экспорта и 25% белорусского импорта.
В декабре белорусский министр сельского хозяйства Сергей Бартош заявил, что республика готова поставлять в Россию имеющиеся у нее излишки куриных яиц и мяса. Президент Белоруссии поручил представителям Витебской бройлерной птицефабрики «поделиться» с россиянами куриными яйцами.