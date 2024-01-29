В Европе заговорили о новой зависимости от России

Западным странам не удастся прожить без удобрений России. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на обозревателя РИА Новости.

Уточняется, что в настоящее время российская сторона – один из самых крупных экспортеров азотных удобрений. Кроме того, Россия лидирует по поставкам калийных и фосфорных удобрений, говорится в материале.

За 9 месяцев минувшего года европейские страны импортировали из России на 7,6% больше азотных добавок, чем за такой же отрезок времени 2022-го, свидетельствуют данные агентства Eurostat. Отмечается, что ФРГ опередила другие европейские государства по закупкам удобрений.

В норвежской компании Yara негативно высказались о решении Евросоюза сменить «энергетическую зависимость на зависимость от удобрений».

По словам независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, за отказом Европы от импорта российских энергоносителей последовал рост цен на энергоресурсы выше уровня кризиса 2021 года. Ситуация повлекла за собой остановку многих заводов минеральных удобрений и сокращение их загрузки, отметил он.

Эксперты указывают на то, что ЕС столкнулся с серьезной проблемой. Страны не хотят противоречить политике «изоляции» РФ, при этом нуждаются в удобрениях этого государства.

Подчеркивается, что Европе приходится заниматься наращиванием собственного производства продукции. При этом, как отмечается, на это уйдет более крупная сумма.