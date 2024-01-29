В ЕС раскрыли планы по созданию транспортного коридора в обход России

"Транспортный коридор протяженностью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, - подчеркнул Домбровскис. - Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии €1,5 млрд. Позднее будут подписаны соответствующие меморандумы о взаимопонимании".