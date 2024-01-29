Перечислены последствия банкротства Evergrande для рынка

Банкротство застройщика КНР Evergrande может повлечь за собой локальное падение китайских фондовых рынков. Вместе с тем речи о глобальном обвале рынков Азии не идет, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов, опрошенных РИА Новости.

Напомним, что Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов с рекордным среди мировых застройщиков долгом (свыше 300 млрд долларов). Компанией сегодня были приостановлены торги ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже. Этому предшествовало решение высшего суда Гонконга удовлетворить ходатайство кредиторов о ликвидации девелопера.

По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-ТРАСТ», кандидата экономических наук Олега Абелева, в связи с банкротством Evergrande на китайских рынках будут наблюдаться пессимистические настроения. Он прогнозирует снижение китайских индексов несколько дней подряд. При этом, по словам эксперта, глобально ждать коррекции цен вниз по всем бумагам китайских компаний не следует.

Власти Китая уверены в том, что на фондовом рынке не произойдет «эффекта домино», заявил директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Он объяснил это тем, что в стране не дали бы «зеленый свет» такому большому банкротству.