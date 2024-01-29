Боррель: инвестиции ЕС в Центральную Азию направлены против РФ

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель фактически признал, что планы ЕС по инвестициям в транспортную инфраструктуру государств Центральной Азии направлены против России, в частности, на обеспечение поддержки странами региона попыток ЕС ввести экономическую блокаду России. Об этом он заявил, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

"Раньше страны Центральной Азии находились в глубокой глуши, сегодня они в центре всех событий", - заявил Боррель.



"Чтобы санкции были эффективны, нам нужно полное сотрудничество от наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между нами, нашими центральноазиатскими партнерами и Россией, анализируем, какие механизмы позволяют обходить санкции", - сказал он.

Он признал, что пока санкции ЕС не дали желаемого Брюсселем результата, поскольку "российская военная машина все еще действует, бои на Украине продолжаются, и ЕС не видит света в конце туннеля". Также он признал, что предложенные Евросоюзом инвестиции в Центральную Азию имеют "политические цели, направленные на защиту общих ценностей".

"Нам нужно более тесное партнерство, чтобы отвечать на глобальные вызовы. Да, нам нужно развивать региональную инфраструктуру, нам нужно развивать транспортные связи, но все эти задачи имеют политическую цель - усилить наше партнерство и обеспечить наше будущее, защищая общие ценности", - сказал Боррель.