В ЕС прокомментировали новости о плане наказания Венгрии за Украину

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что в ЕК ничего не знают о документе ЕС, посвященном плану наказания Венгрии за вето на помощь Украине. Об этом сообщает «Прайм».

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Financial Times ранее сообщила, что Брюссель «угрожает ударить по экономике Венгрии», если Будапешт на экстренном саммите 1 февраля наложит вето на помощь Украине (речь идет о предоставлении 50 миллиардов евро в течение четырех лет).

По данным FT, в ЕС составили стратегию, цель которой - прицельно ударить по слабым местам экономики Венгрии, подорвать валюту страны и доверие инвесторов. Меры способны нанести ущерб рабочим местам и экономическому росту, отмечала газета.

По данным издания, если Будапешт не поддержит Украину, лидеры Евросоюза публично объявят о полном прекращении финансирования Венгрии. Источники Financial Times утверждают, что многие страны ЕС поддержали этот план.

«Мы не видели этого документа и не можем его комментировать», - так Мамер ответил на просьбы о комментарии.