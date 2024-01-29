На Западе рассказали, чем грозит возможная конфискация российских активов

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что конфискация Белым домом российских активов приведет к обрушению всей финансовой системы США. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Макгрегора, если Белый дом одобрит конфискацию 300 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины, некоторые страны Востока, могут обрушить финсистему США. Как уточнил бывший советник, это может произойти из-за резкой продажи американских государственных облигаций Саудовской Аравией, Индией и Китаем.