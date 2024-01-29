На Западе рассказали, чем грозит возможная конфискация российских активов
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что конфискация Белым домом российских активов приведет к обрушению всей финансовой системы США. Об этом он написал в социальной сети X.
По мнению Макгрегора, если Белый дом одобрит конфискацию 300 миллиардов долларов российских активов в пользу Украины, некоторые страны Востока, могут обрушить финсистему США. Как уточнил бывший советник, это может произойти из-за резкой продажи американских государственных облигаций Саудовской Аравией, Индией и Китаем.
«Когда США незаконно конфискуют российские активы на сумму 300 миллиардов долларов и передадут их коррумпированному правительству Украины в Киеве, Саудовская Аравия, Индия, Китай и ряд других стран начнут распродажу казначейских облигаций США, взорвав взрывчатку, которая разрушит глобальную финансовую систему Америки», — написал он.
Ранее аналитики агентства Bloomberg заявили, что конфискация российских активов не поможет Украине.