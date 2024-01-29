В Молдавии оценили долг Приднестровья за российский газ

Задолженность за российский газ, который проставляется потребителям непризнанного Приднестровья, превысил $10 млрд. Об этом сообщил председатель правления российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в интервью телеканалу TV-8.

"Этот долг уже превысил $10 млрд", - отметил он

Долг потребителей из Приднестровья, который сформировался из-за систематических неплатежей, аккумулирует на своем балансе "Молдовагаз". Правительство Молдавии эту задолженность не признает, так как не контролирует ситуацию в этом регионе.

Препятствовать поставкам на левый берег Кишинев не пытается, так как, кроме граждан РФ, там проживают молдавские граждане. Также в регионе расположена снабжающая республику дешевой электроэнергией Молдавская ГРЭС, которая работает российском на газе.