Набиуллина рассказала о задаче увеличить расчеты в нацвалютах внутри БРИКС

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью БРИКС надо уделять больше внимания расчетам в национальных валютах.

Также российская сторона предлагает уделять внимание развитию финансовых технологий, что «позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС».

Также регулятор продолжит переговоры по безопасности финансовых услуг и зеленой повестке.

Россия в этом году председательствует в БРИКС. Российская сторона будет готовить программу различных саммитов и встреч представителей стран объединения.