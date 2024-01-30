Пространство для изменения в меньшую сторону ключевой ставки в 2024 году есть. С таким заявлением выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает агентство «Прайм».

По ее словам, вопрос о снижении ставки можно будет поднимать, вероятно, во втором полугодии при условии, что в России будет наблюдаться устойчивая тенденция на замедление инфляции.

Кроме того, в ЦБ отметили, что регулятор готовится к обновлению набора материалов, которые выходят после заседаний Совета директоров по ключевой ставке. Ожидается, что со следующего месяца Банк России будет размещать на сайте резюме обсуждения. Так, пресс-релиз по ключевой ставке станет менее объемным. При этом, как указал ЦБ, публикацию доклада о денежно-кредитной политике прекратят.

Новое заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 16 февраля 2024 года.