В ЕК заявили об отсутствии механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

"Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - заявил он. ТАСС