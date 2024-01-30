МВФ пересмотрел прогноз по ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения оценки экономического развития России и прогнозирует рост ВВП страны на 2,6% в нынешнем году и на 1,1% в 2025 году. Об этом говорится в январском обновлении к его докладу о перспективах развития мировой экономики.

Согласно приведенным данным, ВВП РФ увеличился в 2023 году на 3%. Как следует из документа, МВФ улучшил на 1,5 процентного пункта (п.п.) свой октябрьский прогноз по росту этого показателя в РФ на 2024 год, а также улучшил на 0,1 п.п. прогноз на 2025 год.

Как отметили в фонде, пересмотр оценки в сторону улучшения на 2024 год "отражает влияние более значительного, чем ожидалось, роста в 2023 году, связанного с высокими военными расходами и частным потреблением, поддерживаемым ростом зарплат в условиях рынка труда с высоким спросом на рабочую силу".

Специалисты отметили, что в России в 2023 году также "имело место смягчение бюджетно-налоговой политики".