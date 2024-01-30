США предупредили о риске «смертельной спирали»

Экономист о госдолге США: долговая спираль подобна спирали смерти
Растущая долговая нагрузка может привести Соединенные Штаты к катастрофе, предупредил экономист и трейдер, автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб. Об этом пишет портал РБК.
Талеб отметил, что дефицит бюджета США растет с такой скоростью, что потребуется «чудо, чтобы обратить вспять нанесенный ущерб».
«До тех пор, пока Конгресс будет продолжать расширять лимит долга и заключать сделки, в конечном итоге у вас [у США] будет долговая спираль. А долговая спираль подобна спирали смерти», — констатировал аналитик.
Напомним, что в январе 2024 года госдолг Соединенных Штатов впервые в истории превысил $34 трлн. В Минфине США заметили, что цифра выглядит «пугающей», вместе с тем, долг «вполне управляем».
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