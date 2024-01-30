ЕК: Евросоюз вправе объявить доходы от активов России «не принадлежащими РФ»

Евросоюз вправе в одностороннем порядке простым согласием всех своих стран-членов объявить доходы от замороженных российских активов «не принадлежащими РФ». Такое заявление сделал первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время в ЕС продолжается дискуссия о замороженных активах РФ и «некоторые решения уже были приняты».

«Европейская комиссия сформулировала предложения по использованию доходов от замороженных российских активов. Сначала предоставив юридическую ясность, что эти доходы не принадлежат России, а затем поручив соответствующим финансовым институтам помещать эти доходы на отдельный счет. Далее эти средства должны быть переведены в бюджет ЕС и направлены на поддержку Украины», — сказал Домбровскис.

Он отметил, что по первым двум шагам в ЕС уже достигли политического согласия, а следующим должен стать перевод этих средств в бюджет объединения, который потребует отдельного предложении ЕК.