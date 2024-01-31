Денежные переводы из России в соседние страны резко сократились

Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился после рекордного роста на сотни процентов в 2022 году, обобщил РБК данные статистики ЦБ Казахстана и Грузии по 12 месяцам прошлого года, а также Армении и Киргизии — по 11 месяцам. Данные учитывают денежные переводы из России в эти страны через банковскую инфраструктуру и/или через системы денежных переводов «Золотая корона», «Юнистрим» и Contact.

Всего суммарно в 2023 году (с учетом данных Армении и Киргизии за н полный год) в эти четыре государства было отправлено $7,7 млрд, что меньше показателя 2022 года на 12%.

Из России в Казахстан в 2023 году было направлено 108 млрд тенге, или около $237,6 млн (расчет РБК учитывал ежемесячное изменение курсов валют). Показатель в долларах на 69% меньше результата 2022 года ($776,6 млн). Эти данные включают операции только через системы международных денежных переводов (СМДП).

В Грузию через системы денежных переводов из России в 2023 году было отправлено $1,5 млрд, в то время как в 2022 году — более $2 млрд. Снижение за год составило 26%.

В Киргизию из России за 11 месяцев 2023 года через системы денежных переводов перевели почти $2,3 млрд, что меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17%.

Из России в Армению за январь—ноябрь 2023 года было переведено $3,6 млрд. Это единственное направление, по которому за 11 месяцев был зафиксирован годовой прирост объема денежных переводов — на 15%. В 2022 году из России в Армению было переведено почти $3,2 млрд. Статистика ЦБ Армении учитывает операции и через банковскую систему, и через системы денежных переводов.