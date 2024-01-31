В Германии назвали общую сумму замороженных в стране российских активов

Общая сумма замороженных в Германии активов России составляет 4,1 миллиарда евро. Такую цифру озвучил статс-секретарь Минфина ФРГ Флориан Тонкар в ответе на запрос депутата бундестага, пишет «Лента.ру».

Депутата Кристиана Герке интересовало, какова стоимость замороженных в рамках санкций российских активов, а также что именно в них включено — остатки на счетах, доли в компаниях, ценные бумаги, недвижимость или движимое имущество.

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В ответном письме, с которым ознакомилось издание, Тонкар заметил, что конечная сумма «подвержена колебаниям».

«В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 миллиарда евро. (...) Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции», — пояснил статс-секретарь.

При этом он назвал конфиденциальными данные о том, на какие именно виды активов распространяется заморозка, и подчеркнул, что «эта информация не может быть раскрыта в интересах государства».

По данным Еврокомиссии, в 2022 году в странах G7, ЕС и Австралии было заморожено около 260 миллиардов евро российских госактивов. Около 210 миллиардов евро хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах. Основная часть находится у депозитария Euroclear. СМИ писали, что за первую половину 2023 года российские активы принесли 1,7 миллиарда евро процентных доходов от инвестирования.